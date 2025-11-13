A La Gran 7-30
13 de noviembre de 2025 - 13:22

AUDIO: Basuras en Asunción: aseguran que se está regularizando servicio de recolección

Los basureros repletos, sobre la calle General Bruguez del barrio Ciudad Nueva, son evidencia de que los camiones recolectores de la Municipalidad de Asunción no pasan desde hace días.
