¿Qué cambios habrá en IPS? Nuevo presidente anuncia las primeras medidas

Como titular del Consejo del IPS, el doctor Fretes señaló que dio la orden de que la transmisión sea pública. “Yo no sé por qué eso se cortó”, manifestó esta mañana y cuestionó que algunas personas le hayan indicado que esa disposición antes debía pasar por la aprobación de los miembros.

“No, señora -le dije-. Vamos a filmarlo, vamos a transmitirlo. El que se opone es porque tiene cola sucia”, señaló el designado nombrado recién esta semana.

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Pedido de cargos a disposición

Precisamente, una de las primeras declaraciones del doctor Fretes estuvo relacionada a los consejeros. El mismo solicitó a todos que pongan sus cargos a disposición, para sanear la institución y restituir la confianza.

En ese sentido, confirmó que apenas un miembro siguió su pedido. “Son personas que tienen una trayectoria. Yo creo que estarán examinando su conciencia y el mensaje es que esto no obedece a un capricho o algo que uno quiera aparentar. ¿A vos te gustaría trabajar en un lugar donde tu jefe te pide dar un paso al costado?“, planteó.

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Indicó que también está haciendo una revisión de las gerencias y ayer se reunió con cada uno de los gerentes para pedirles su currículum y estudiar cada caso. Aclaró que hay profesionales muy buenos con los que seguirá trabajando, pero no descartó empezar a realizar muchos cambios.

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“Yo no voy a cambiar el IPS. No no voy a tener tiempo. Pero mi objetivo es poner la proa en el rumbo correcto, de modo tal de que el que venga a reemplazarme tenga la necesidad de continuar el mismo curso, seguir el proceso”, reflexionó el profesional.