A La Gran 7-30
11 de diciembre de 2025 - 10:59

AUDIO: Biblioteca del Congreso amplía espacios: ¿serán oficinas de nuevos funcionarios?

Biblioteca del Congreso Nacional
La Biblioteca del Congreso Nacional ejecuta obras de ampliación en su sede y las autoridades descartaron que serán oficinas destinadas para nuevos funcionarios.Edgardo Romero