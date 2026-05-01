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El círculo “petrolero” de esta firma tiene vínculos también con la Conmebol. Los hermanos Jiménez Granda. ¡Qué casualidad!

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Estos chicos tienen ahora viento a favor gracias a “Pinocho” Peña y hasta sueñan con el 2033. ¡Que Dios, la Virgen y los electores paraguayos no lo permitan!

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Tiene que ser motivo de tesis el ridículo del Mitic, que dirige el “primazo” Villate, sobre la “campaña sucia”. Les culpa a los algoritmos, a la noche, a la playa, a la lluvia.

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Como en la época de la dictadura de Tembelo, la atención a la salud ya tiene afiliación. Ayer la ANR que preside el “Patrão” inauguró un puesto de salud.

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Fiel a la costumbre stronista, el “Patrão” también le puso su nombre al recinto. No sería nada raro que “renazca” el “célebre” programa de TV: Hablemos de Salud.

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A ese centro asistencial sí se fueron “Pinocho” Peña y Alliana para mostrarse ante su “Patrão”. Sería interesante que recorran también los hospitales públicos para que vean cómo verdaderamente sufre el ciudadano debido a la pésima gestión gubernamental.

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Hay que recordarle a “Pinocho” que IPS es un centro de salud básicamente y no un ente de pura recaudación y fondeo.