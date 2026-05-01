La tabla del grupo de Olimpia tras la derrota: está fuera de los puestos...

Olimpia sufrió la primera derrota en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que había derrotado 2-0 a Audax Italiano en Chile e igualado 0-0 con Barracas Central en Paraguay, perdió 3-0 contra los suplentes de Vasco da Gama en el São Januario de Río de Janeiro. El resultado no solo finalizó el invicto en el certamen sino que también...

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El Franjeado arrancó la ronda liderando la llave, pero la goleada que padeció contra el Almirante por la fecha 3 generó el descenso al tercer lugar de la tabla de posiciones. Con 4 puntos, al igual que brasileños y chilenos, que empataron 1-1 con los argentinos (gol de Rodrigo Bogarín) el martes, el Rey de Copas está fuera de los puestos de clasificación.

Olimpia: La tabla de posiciones del Grupo G

1- Vasco da Gama 4 puntos

2- Audax Italiano 4 puntos

3- Olimpia 4 puntos

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4- Barracas Central 3 puntos

Las clasificaciones en Copa Sudamericana

A diferencia de la Copa Libertadores 2026, que juegan Cerro Porteño y Libertad, la Copa Sudamericana 2026 clasifica directamente a los octavos de final al primero de cada llave. Por su parte, el segundo accedo a los play-offs de octavos de final, etapa en la que mide, a enfrentamientos de ida y vuelta, a un tercero del torneo más importante del continente.