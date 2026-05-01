Olimpia
01 de mayo de 2026 a la - 10:14

La tabla del grupo de Olimpia tras la derrota: está fuera de los puestos...

Los jugadores de Vasco da Gama celebran el triunfo en un partido frente a Olimpia por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio São Januario, en Río de Janeiro, Brasil.
Los jugadores de Vasco da Gama celebran el triunfo en un partido frente a Olimpia por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio São Januario, en Río de Janeiro, Brasil. Antonio Lacerda

Olimpia perdió 3-0 con Vasco da Gama, quedó sin invicto en la Copa Sudamericana 2026 y descendió a los puestos de clasificación.

Por ABC Color

Olimpia sufrió la primera derrota en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que había derrotado 2-0 a Audax Italiano en Chile e igualado 0-0 con Barracas Central en Paraguay, perdió 3-0 contra los suplentes de Vasco da Gama en el São Januario de Río de Janeiro. El resultado no solo finalizó el invicto en el certamen sino que también...

Lea más: Video: Los goles de la goleada que sufrió Olimpia ante Vasco

El Franjeado arrancó la ronda liderando la llave, pero la goleada que padeció contra el Almirante por la fecha 3 generó el descenso al tercer lugar de la tabla de posiciones. Con 4 puntos, al igual que brasileños y chilenos, que empataron 1-1 con los argentinos (gol de Rodrigo Bogarín) el martes, el Rey de Copas está fuera de los puestos de clasificación.

FOTODELDÍA AME8206. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 30/04/2026.- Jugadores de Vasco da Gama celebra un gol este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia en el estadio Sao Januário, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda
FOTODELDÍA AME8206. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 30/04/2026.- Jugadores de Vasco da Gama celebra un gol este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Olimpia en el estadio Sao Januário, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Olimpia: La tabla de posiciones del Grupo G

1- Vasco da Gama 4 puntos

2- Audax Italiano 4 puntos

3- Olimpia 4 puntos

4- Barracas Central 3 puntos

Las clasificaciones en Copa Sudamericana

A diferencia de la Copa Libertadores 2026, que juegan Cerro Porteño y Libertad, la Copa Sudamericana 2026 clasifica directamente a los octavos de final al primero de cada llave. Por su parte, el segundo accedo a los play-offs de octavos de final, etapa en la que mide, a enfrentamientos de ida y vuelta, a un tercero del torneo más importante del continente.