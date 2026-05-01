Recién hoy podrán desenterrar al piloto fallecido en caída de narcohelicóptero

El accidente aéreo fue advertido el 27 de abril pasado en un memorándum de alerta del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), una oficina policial de Paraguay que funciona en Ciudad del Este y que tiene contacto directo con las Policías de Brasil y Argentina.

De hecho, el documento socializado ese día dice que “Esta división recibió una alerta el día de la fecha de los pares homólogos del Brasil, sobre caída de helicóptero en la región Occidental o Chaco de la República de Paraguay, en la cual se realiza un pedido humanitario sobre el paradero del piloto de dicha aeronave”.

El texto añade que “Según relatos de familiares del piloto a la Policía Federal, la aeronave habría despegado en fecha 17 de abril desde la Estancia Marán, ubicada en las coordenadas geográficas 20° 47′ 33.79″ S, 58° 26′ 46.06″ W, a 3.000 metros aproximadamente de la localidad suburbana de San Carlos, Toro Pampa, del departamento de Alto Paraguay".

Efectivamente, esa alerta de la Policía Nacional de Paraguay se basaba en la denuncia que fue hecha ante la Policía Civil de Brasil el 22 de abril pasado por Mónica Ramos Miquelotti, de 56 años, quien sería la esposa del piloto desaparecido, Alexandre Nami Arbex, de 62 años.

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“Alexandre fue a hacer un vuelo el viernes a la tarde (17 de abril) para una estancia en Paraguay y no llegó a destino”, dice textualmente la denuncia de la mujer.

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El piloto Alexandre Nami Arbex vivía con su familia en la ciudad de Nova Iguaçu, estado de Rio de Janeiro.

El hallazgo de la escena

Luego de la divulgación del caso, la Dirección de Policía de Alto Paraguay comisionó a agentes de la comisaría 6° de la colonia San Carlos para iniciar las averiguaciones en la estancia Marán, de donde supuestamente despegó el helicóptero.

Sin embargo, los uniformados no pudieron recabar información relevante sobre la caída de la aeronave. Tampoco se pudo hacer una búsqueda muy amplia en la zona a consecuencia del estado de los caminos, afectados por las últimas severas lluvias.

Recién ayer, policías del Departamento de Investigaciones de Boquerón pudieron localizar el lugar del accidente, pero ya en la zona conocida como Cuatro Boca’i, en las coordenadas 19° 45′ 59.3″ S, 60° 34′ 43.8″ W.

Este punto queda a 27 kilómetros de la localidad de Mayor Pablo Lagerenza, siempre en el departamento de Alto Paraguay, a 250 kilómetros de la estancia Marán de donde supuestamente salió la máquina.

El comisario principal Carlos Martínez, responsable del procedimiento, dijo que arrestaron al encargado de una estancia vecina, Ever Luis Ojeda Vera, de 38 años, luego de que este reconociera que enterró en el mismo lugar al piloto del helicóptero, que sería el denunciado como desaparecido Alexandre Nami Arbex.

El peón reveló además que el copiloto sobrevivió a la caída y que fue rescatado por un grupo de brasileños y paraguayos que llegaron al sitio en tres camionetas. El nombre del copiloto aún no se conoce.

El detenido Ever Luis Ojeda Vera también contó que la máquina siniestrada transportaba cocaína, según declaraciones del comisario Martínez.

El jefe policial indicó que la nave, si es que despegó de la estancia Marán, tal como se denunció, en realidad después habría hecho un aterrizaje en otra estancia donde probablemente recogió la cocaína, hasta que después se estrelló.

Funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmaron que se trataba de un vuelo completamente irregular, ya que el helicóptero ni siquiera tenía activado el transmisor de localización de emergencia.

Debido al estado de los caminos, recién hoy será recuperado el cuerpo del piloto. El fiscal del caso es Luis Alfredo Amado Coronel.