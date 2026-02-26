A La Gran 7-30
26 de febrero de 2026 - 12:44

AUDIO: El CODI aguarda señales del EPP tras una semana del secuestro de Almir de Brum

Efectivos militares están desplegados en el departamento de Canindeyú en la zona donde se produjo el secuestro de Almir de Brum (32), joven productor llevado por presuntos miembros del EPP.
