Clima
14 de abril de 2026 - 16:53

Núcleo de tormentas ingresa al país y afectará primero a estas zonas

Gif tormenta eléctrica.
Gif tormenta eléctrica.

La Dirección de Meteorología indicó que celdas de tormentras se desarrollan y no se descartan fenómenos de tiempo severo para esta tarde. Se esperan tormentas elécticas para la zona norte de la región Oriental.

Por ABC Color

En su boletín, la Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas comienzan desarrollarse e intensificarse sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durantela tarde de este martes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el norte de la Región Occidental.

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Los departamentos afectados son el centro y este de Alto Paraguay, este de Boquerón.

Se prevé que el sistema de tormentas afecte a todo el país y se extienda hasta este miércoles. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las precipitaciones más fuertes se registrarían desde esta noche.