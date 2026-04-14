Alerta de tormentas el miércoles: Fuerzas Militares aprestarán equipos de “pronto socorro”

Ante la alerta de posibles tormentas de alta intensidad mañana, miércoles, en gran parte del territorio paraguayo, las Fuerzas Armadas se preparan para dar respuesta a eventuales emergencias, según comentó hoy a ABC Color el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anunció que tormentas inusualmente fuertes podrían registrarse desde las primeras horas de mañana y afectarían, entre otras zonas, a Asunción y sus alrededores.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) ya anunció que estará en alerta ante eventuales urgencias, en coordinación con otras instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas.

‘Ara Pochy’

El ministro González indicó que estará en coordinación con la Dirección de Meteorología para tener datos actualizados del desarrollo del temporal y que instituciones como la SEN, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Policía Nacional y otras estarán en “sintonía” para que “nuestra tarea sea útil para la ciudadanía”.

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Explicó que las Fuerzas Militares tienen preparado un plan de contingencia para emergencias meteorológicas denominado ‘Ara Pochy’, que contempla acciones coordinadas con bomberos voluntarios y municipalidades.

“Vamos a estar en apresto con equipos de pronto socorro que tenemos en todos los cuarteles del Paraguay”, indicó.