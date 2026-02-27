A La Gran 7-30
27 de febrero de 2026 - 11:09

AUDIO: Aterrizaje de helicóptero de gobernador: ¿Paraguay se expone a sanciones?

Gobernador de Guairá aterrizó con su helicóptero privado en la Costanera de Asunción.
