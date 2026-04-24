Holan: “Lo que pasó escapa a mi análisis, los partidos deben dirimirse dentro de un campo de juego”

Sobre los hechos ocurridos el pasado domingo, el técnico fue claro: “Lo que pasó escapa a mi análisis porque este tipo de episodios no benefician al fútbol. En cualquier país del mundo, los partidos deben dirimirse dentro de un campo de juego”.

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En esa línea, agregó que “lo que pasa fuera no depende de los protagonistas y una sanción de pérdida de puntos puede prestarse a suspicacias”, aunque aclaró que “cada país resolverá con el reglamento en la mano”.

En cuanto al rendimiento, Holan reconoció falencias: “De a ratos nos cuesta hilvanar juego y mejorar en lo colectivo”, admitió, al tiempo de señalar que el equipo atraviesa un proceso de construcción. “Tenemos que seguir generando competitividad”, enfatizó.

Pensando en lo inmediato, el DT adelantó trabajos para mantener activo al plantel: “Vamos a hacer un bloque de 45 minutos ante un rival para que los que no vienen jugando sumen minutos, además de dar oportunidades a los más jóvenes”.

También hizo foco en el aspecto anímico: “El plantel tiene que seguir creciendo como equipo. Los equipos piden pista según cómo se ven dentro de la cancha”.

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En el plano táctico, explicó que “el sistema defensivo comienza en los delanteros y el ofensivo en los arqueros”, además de detallar variantes como la salida con línea de tres utilizando a Fabián Velázquez como central que se desplaza a lateral en fase defensiva.

Finalmente, el entrenador se refirió a las dificultades que enfrenta el plantel: “Nos van quedando pocas opciones de extremos puros por las lesiones. Tenemos poca continuidad en los entrenamientos y mucha rotación forzada, lo que nos impide repetir el equipo. Por eso, es clave la recuperación integral de jugadores importantes para evitar recaídas”.