Alliana “coquetea” con Latorre en mitin político en Caazapá

En plena puja dentro del movimiento Honor Colorado, el vicepresidente de la República y precandidato presidencial para el 2028, Pedro Alliana, compartió escenario con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, uno de los nombres que suena para integrar la chapa presidencial.

La aparición conjunta se dio durante un acto político en el departamento de Caazapá, donde ambos participaron de la presentación de precandidatos a intendentes y concejales municipales.

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Acto partidario en Caazapá

Alliana y Latorre coincidieron en el Polideportivo “Ignacio Falcón Real”, en un evento organizado por Honor Colorado. La actividad reunió a dirigentes y simpatizantes de distintos distritos, en el marco de la presentación de candidaturas municipales.

La presencia conjunta no pasó desapercibida y alimentó versiones sobre una posible dupla electoral.

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La disputa con el Senado cartista

Mientras tanto, otro sector del cartismo impulsa la figura del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, Juan Carlos Baruja, como precandidato a vicepresidente.

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El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, incluso afirmó que el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, respaldaría la postulación de Baruja, aunque reconoció que la decisión final recaerá en Alliana.

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Definición postergada

Ante las especulaciones, Alliana aclaró que no anunciará a su compañero de fórmula este fin de semana, como se manejaba, sino que lo hará después de las internas municipales del 7 de junio.

El presidenciable sostuvo que buscará primero un consenso con la dirigencia de base antes de definir la chapa para el 2028.