Designan a Hassel Jimmy Jiménez como nuevo consejero del IPS

El doctor Hassel Jimmy Jiménez Rolón fue nombrado como consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), ocupando el lugar dejado por Gustavo González Maffiodo, quien presentó su renuncia el pasado 22 de abril.

Jiménez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico y hospitalario, principalmente en el área de la pediatría.

Lea más: Quién es Isaías Ricardo Fretes, el médico y militar que asume la presidencia del IPS

Trayectoria académica y profesional

El nuevo consejero es Magíster en Educación Médica Superior y Especialista en Pediatría. Actualmente, se desempeña como profesor titular y jefe de la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA).

En su carrera también fue jefe del Departamento de Terapia Intensiva Pediátrica de la FCM-UNA.

En el ámbito editorial, se desempeñó como director y editor de la Revista Pediatría de la Sociedad Paraguaya de Pediatría entre 2004 y 2007, y actualmente dirige la revista ANALES de la FCM-UNA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Consejero de IPS está “renunciante” por “lealtad”: esto dijo sobre la salida de Jorge Brítez

Renuncia por “lealtad”

Por su parte, el ahora exconsejero Gustavo González Maffiodo el pasado 22 de abril confirmó que presentó su renuncia al presidente de la República, Santiago Peña, con copia a la ministra de Salud, María Teresa Barán.

El médico había explicado que su renuncia responde a un gesto de lealtad hacia el expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien recientemente dejó el cargo.