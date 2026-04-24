¿Cómo impacta la devaluación del dólar en el bolsillo paraguayo?

Este viernes, la moneda estadounidense cedió otros 30 puntos, ubicándose en G. 6.250 para la compra y G. 6.300 para la venta en el mercado. En el sector interbancario, el valor llegó a los G. 6.304, la cifra más baja registrada en el último lustro.

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Según Emil Mendoza, presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, este fenómeno responde a una ley básica de mercado. Detalló que hay “muchos dólares” circulando. “El dólar se maneja como el tomate o la zanahoria: cuando hay abundancia, el precio baja”, explicó.

¿Por qué hay tantos dólares en Paraguay?

Según explicó Mendoza, existen tres factores principales.

Primeramente, en los primeros meses del año se da históricamente un alto ingreso de divisas gracias a las exportaciones agrícolas. Actualmente, el ingreso de dinero por ventas al exterior supera ampliamente la salida por compras (importaciones).

Por otro lado, el Gobierno estuvo emitiendo bonos en moneda local en el exterior. Como estos títulos son comprados con dólares, la entrada de divisas al mercado nacional se intensificó.

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Mientras esto ocurre, el gobierno norteamericano incentiva la devaluación de su propia moneda a nivel global para que sus productos industriales sean más competitivos y baratos para el resto del mundo.

¿Mejora o empeora nuestra economía?

Aunque un dólar barato podría parecer una buena noticia, el análisis de los expertos sugiere cautela.

Paraguay es un país importador por naturaleza. Casi todo lo que consumimos, desde combustibles y repuestos hasta teléfonos y televisores, viene de afuera y se paga en dólares.

Si el guaraní se mantiene fuerte, estos productos no deberían subir de precio. Sin embargo, Mendoza advierte que no conviene devaluar el guaraní a la fuerza para seguir al dólar. “Si acompañamos la caída del dólar debilitando nuestra propia moneda, el trabajador perderá poder adquisitivo. Todo lo que necesitamos importar subiría de precio inmediatamente”, sentenció.

El riesgo del “efecto rebote”

La mayor preocupación de los analistas es lo que pasará a mediano plazo. Paraguay está acumulando deuda externa en dólares que deberá pagar en el futuro.

Si en unos años la política de EE. UU. cambia y el dólar vuelve a fortalecerse, o si el país enfrenta una mala cosecha, el golpe para las arcas públicas y el bolsillo ciudadano podría ser “terrible”, pudiendo derivar incluso en un aumento de impuestos para cubrir los compromisos internacionales.

Por ahora, la recomendación es fortalecer la productividad real del trabajo y evitar la especulación financiera, ya que la tendencia de un dólar débil parece haber llegado para quedarse por un buen tiempo.