A La Gran 7-30
12 de marzo de 2026 - 13:58

AUDIO: Familia de Almir de Brum ruega una comunicación a los secuestradores

Dolly Jiménez, esposa de Almir de Brum (izq); Valmir de Brum, padre del secuestrado y su esposa, durante la conferencia convocada a 20 días del secuestro.
Víctor Daniel Barrera