A La Gran 7-30
20 de abril de 2026 - 13:24

AUDIO: Caída de avioneta en Minga Guazú: así se produjo el siniestro aéreo, según la Dinac

Los aviones Cessna, con matrícula ZP-BEE (arriba), y Beechcraft, con matrícula ZP-BJL (abajo), utilizados para el traslado de valores de Prosegur. El primero es el que se estrelló en Minga Guazú.