Violencia en el Clásico: las impactantes imágenes aéreas

Una ola de hinchas de Cerro Porteño llegó “sobre la hora” al estadio Defensores del Chaco, según lo confirmó la Policía Nacional en conferencia de prensa.

Pese a que habitualmente deben ingresar con mucha antelación, videos confirman que siendo las 17:00 apenas empezaron a llegar a las adyacencias y siendo las 17:30 (horario del inicio del partido) recién estaban formando para pasar los controles.

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Las imágenes aéreas captadas por ABC TV demuestran que esa horda de hinchas pasó rápidamente por los controles y no ingresaron a las “carpas azules”. Esa premura y falta de meticulosidad podría haber permitido que ingrese irregularmente pirotecnia (cebollón) que luego fue el origen de los disturbios en la Gradería Norte.

En el portón de acceso precisamente fue que se registró el primer disturbio, en las afueras del estadio. La Policía confirmó que los hinchas atropellaron a los antidisturbios ante la negativa del ingreso de grupos que llegaron con entradas dañadas o de dudosa procedencia.

Extrema violencia

Las imágenes muestran la extrema violencia con la cual actuaron miembros de la barra brava del Club Cerro Porteño, que atacaron arrojando todo tipo de piedras hacia los policías antidisturbios. Los videos confirman el instante en el cual un agente policial del grupo táctico pierde el equilibrio y es atacado con extrema violencia hasta que interviene otro agente policial y un grupo de hinchas que buscan ponerlo a salvo.

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En otra toma también se observa el momento en el cual los hinchas agreden a otro agente policial caído, que luego debe ser rescatado por su camarada.

Por otra parte, también imágenes captaron que un grupo de hinchas forzó el vallado de hierro e incluso un par de barrabravas intentó utilizarla contra la Policía, pero no pudo debido a su peso y a la intervención.

¿Cómo están los heridos?

El Hospital de Barrio Obrero reportó que en total recibieron a 45 hinchas lesionados, la mayoría por objetos contundentes o balines de goma. Entre los pacientes se destacaban un niño que requirió la sutura de una herida y una embarazada que se intoxicó con gas lacrimógeno.

Paralelamente, los policías heridos fueron derivados al Hospital Rigoberto Caballero. En este nosocomio fueron atendidos 11 agentes involucrados en los disturbios, la mayoría con lesiones que no revistieron gravedad.

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No obstante, todavía dos permanecen en observación. Uno de ellos es el suboficial Luis Martínez, quien está “estable y consciente”. Sin embargo, presenta golpes en la cara, traumatismos “superficiales” en el tórax y abdomen y la pérdida de algunos dientes, además de una fractura de un hueso de la nariz que requerirá cirugía.

Por otra parte, un agente del Grupo Lince también permanece en observación, debido a que recibió una herida de bala en la mano izquierda mientras la Policía escoltaba a hinchas del Club Olimpia. Por este caso, fue detenido un sospechoso y fue incautada de su poder un arma calibre .32.

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