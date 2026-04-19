El Consejo de Seguridad de Eventos Deportivos se pronuncia tras los incidentes

El ente inició su pronunciamiento lamentando que el encuentro más importante del fútbol paraguayo se viera empañado por la agresividad en las gradas. “El Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante toda forma de agresión ocurrida durante el encuentro deportivo entre el Club Olimpia y el Club Cerro Porteño”.

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Más allá del rechazo formal, el Consejo enfatizó que el proceso de investigación buscará determinar las responsabilidades específicas, haciendo uso de la legislación actual para emitir sanciones administrativas. “Reafirmamos el compromiso con la promoción de un fútbol seguro, respetuoso y libre de violencia. Así mismo, reiteramos nuestra voluntad de trabajar en el esclarecimiento de los hechos, determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley N° 7269/2024, garantizando la transparencia y el debido respeto a las normativas vigentes”.

El comunicado emitido por el Consejo Nacional de Seguridad de Eventos Deportivos.