Video: Más de 1.000 personas faenan vacunos tras vuelco de transganado en la ruta PY01

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 09:40, cuando el tractocamión, que transportaba 42 cabezas de ganado vacuno, sufrió el desprendimiento de su acoplado al tomar una curva cerrada, provocando su vuelco al costado de la ruta.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª de Caapucú, el transporte pertenece a la empresa Toro Pampa S.A., mientras que los animales eran propiedad de Horacio Guillermol Canova. El vehículo estaba al mando del conductor Ever Armando Ibarra López, de 40 años.

Tras el impacto, al menos 29 vacunos quedaron atrapados dentro del acoplado, varios de ellos con lesiones de consideración.

Según imágenes y datos recabados, unos 24 animales que presentaban heridas graves fueron faenados en el lugar. La carne fue distribuida entre aproximadamente 1.000 personas que llegaron hasta la zona, sin distinción de banderas políticas.

En tanto, los animales que no presentaban lesiones fueron transbordados por la empresa responsable.

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Lo que dijo el intendente

El momento del faenamiento y el retiro de la carne fue filmado por el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR-HC), cuyo video circula en redes sociales.

El jefe comunal manifestó que, tras enterarse del accidente, se acercó al lugar y que el propio conductor del camión habría cedido los animales heridos para su faenamiento, considerando su estado.

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Intervención policial

Personal policial acudió al sitio tras un aviso al sistema 911 y encontró el acoplado volcado al costado de la capa asfáltica. Los intervinientes intentaron custodiar la zona, aunque se vieron superados por la gran cantidad de personas presentes.

Algunos cuestionaron la improvisación del faenamiento por los riesgos sanitarios que representa la manipulación de la carne para la magnitud de personas que participaron del faenamiento en plena ruta.