Paraguay conquista su primer oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La Albirroja venció 1-0 a Argentina en la final y le dio al país su primera medalla dorada en el certamen.

Lea más: Paraguay se sube al podio en Lima con doble medalla de bronce

La selección paraguaya Sub 16 escribió una página memorable al conquistar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, tras imponerse por 1-0 a su par de Argentina en la gran final.

El único tanto del encuentro fue obra de Ángel González a los 49′, quien se convirtió en el héroe de la jornada al darle a Paraguay la primera presea dorada en la competencia.

El equipo dirigido por Wilfrido Bazán mostró solidez, carácter y efectividad a lo largo del torneo, coronando su campaña con una victoria clave ante el combinado albiceleste para subir a lo más alto del podio.

Con garra, buen fútbol y un fuerte espíritu colectivo, la Albirroja juvenil dejó en alto el nombre del país, consolidando una actuación histórica en el certamen continental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta presea el Team Paraguay suma cuatro preseas y está décimo en la tabla del medallero con una de oro (Fútbol masculino), dos medallas de plata (fútbol y futsal femenino) y una de bronce (futsal masculino).

Síntesis

Paraguay 1-Argentina 0

Estadio: Rommel Fernández. Árbitro: Franco Jiménez (CHI). Asistentes: Eric Pizarro (CHI) y Carlos Venegas (CHI). Cuarto árbitro: Edsson Moreno (PAN).

Paraguay: Octavio Martínez; Jhosías Núñez, Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y Ángel González (83´ Horacio González); Brahian Leguizamón (64´ Santiago Báez) y Osmar Sosa (83´ Luciano Tartallone). D.T.: Wilfrido Bazán.

Argentina: Joel Abregú; Joel Argañaraz, Juan López, Santino González y Gabriel Lovato; Mauro Martín, Mateo Arrieta, Sebastián Uriel y Matías Núñez; Joaquín López y Juan Aimale. D.T.: Claudio Gugnali.

Goles: 49´ Ángel González (Paraguay). Amonestados: 24´ Brahian Leguizamón, 29′ Éver Corrales, 40´ Fabricio Benítez, 77´ Octavio Martínez y 90′ Nicolas Britos (Paraguay); 12´ Mateo Arrieta y 24´ Gabriel Lovato (Argentina). Expulsado: 85´ Santiago Báez (Paraguay).