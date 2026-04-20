A La Gran 7-30
20 de abril de 2026 - 13:18

AUDIO: Fiscalía procesa a seis hinchas por incidentes en el Superclásico: ¿a qué penas se exponen?

Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.
Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.