A La Gran 7-30
20 de abril de 2026 - 13:17

AUDIO: Llegada tardía y entradas “quemadas”: así empezó a descomponerse el clásico, según la Policía

Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.
Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.