A La Gran 7-30
20 de abril de 2026 - 13:22

AUDIO: Superclásico: “Esperan que haya una tragedia mayor”, advierten vecinos del Defensores

Los hinchas de Cerro Porteño intentando escapar del foco del caos, durante el enfrentamiento entre los efectivos policiales con los barras bravas del Ciclón.
Los hinchas de Cerro Porteño intentando escapar del foco del caos, durante el enfrentamiento entre los efectivos policiales con los barras bravas del Ciclón.