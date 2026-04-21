A La Gran 7-30
21 de abril de 2026 - 13:52

AUDIO: Intendente de Mayor Martínez habría proveído drogas a narcos argentinos, según medio

Hombre en traje oscuro sonríe en barco con banderas de Paraguay y otra amarilla, rodeado de varias personas en un día nublado.
El intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce Rotela, fue detenido bajo sospecha de tráfico de drogas. En la imagen de archivo se lo ve en una lancha.Gentileza