Los tiempos de la resolución del último partido suspendido por incidentes

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) debe resolver el destino del superclásico del fútbol paraguayo. Olimpia vs. Cerro Porteño, por el torneo Apertura 2026, fue suspendido a los 30 minutos del primer tiempo a causa de los hechos de violencia entre los barras del Ciclón y la Policía Nacional en la Gradería Norte y en las afueras del Defensores del Chaco.

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La cancelación de un encuentro en el estadio de Sajonia en el que están involucrados los hinchas azulgranas es el segundo en los últimos dos años: el antecedente fue el lunes 29 de enero de 2024 por la tercera fecha del torneo Apertura. En aquel vergonzoso episodio, el duelo fue aplazado por enfrentamientos entre las facciones La Plaza y Comando durante el duelo ante 2 de Mayo.

El cotejo fue paralizado a los 10 minutos de la etapa complementaria (estaba 0-0). Por reglamento, exponiendo el artículo 73 del Código Disciplinario de la APF, el Gallo norteño solicitó los 3 puntos, que finalmente fueron otorgados en la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina el 13 de febrero. En medio, el organismo publicó una sanción provisoria y el Azulgrana disputó 2 fechas.

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Cerro Porteño, sin hinchas por 2 partidos

El 31 de enero, dos días después de la suspensión, el Tribunal de Disciplina de la APF sancionó provisoriamente con la prohibición de ingreso de los hinchas de Cerro Porteño a dos encuentros: el 2-2 con General Caballero en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín el 4 de febrero y 1-1 con Libertad en el Defensores del Chaco de Asunción el 11 de febrero.

Cerro Porteño: pérdida de puntos y multa

Luego, en la antesala de un superclásico, el 13 de febrero, el Tribunal de Disciplina oficializó la resolución del caso: otorgó las 3 unidades del partido a 2 de Mayo, multó al club de Barrio Obrero con 40 salarios mínimos y prohibió el ingreso de las Barras Organizadas Comando y La Plaza y a un total de 22 personas identificadas a los estadios por el tiempo de 10 años.