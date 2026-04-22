A La Gran 7-30
22 de abril de 2026 - 14:02

AUDIO: Diputados cartistas proponen dupla Alliana-Latorre: Baruja está “más golpeado que carne de milanesa”

Pedro Alliana
El vicepresidente Pedro Alliana (izq.) recibió hoy al titular de Diputados, Raúl Latorre, quien busca la bendición para integrar la chapa presidencial del cartismo en el 2028. Fue la sede de la Vicepresidencia. (Gentileza).