Meteorología: otro día de lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima continuaría inestable mañana jueves y al menos hasta el viernes, con altas probabilidades de más precipitaciones y tormentas en la mayor parte del país.

El ambiente se mantiene cálido y este miércoles se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 32 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.