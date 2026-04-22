Política
22 de abril de 2026 - 01:00

Viáticos no rendidos de Baruja calzan con facturas de habitación doble en España

El titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, junto al presidente Santiago Peña.
El titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, junto al presidente Santiago Peña.

El titular del MUVH, Juan Carlos Baruja (ANR, cartista), presentó facturas de hotel para dos personas tras su viaje oficial a España. Aunque la ley le permite no documentar el 20% de sus viáticos, ese monto “en blanco” es milimétricamente coincidente con el costo de arrendamiento de habitaciones dobles en la gira donde también estuvo su pareja, la periodista Susan Paradeda.

Por ABC Color

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja (ANR, cartista), percibió un total de G. 45.390.010 en concepto de viáticos para una misión oficial en España, realizada entre el 6 y el 17 de marzo pasados con el fin de presentar el programa Che Róga Porã.

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Tras su retorno, Baruja devolvió G. 22.806.041, presentó facturas por montos superiores –pero usó para justificar formalmente solo G. 13.505.967– y se acogió a la facultad establecida en el Art. 7 de la ley N° 6511/202 de no rendir el 20% restante, equivalente a G. 9.078.008.

La coincidencia del 20%

El punto crítico surge al analizar los comprobantes de los hoteles Barceló Torre de Madrid y Gran Hotel Miramar. En ambos casos, las facturas detallan servicios para dos personas, con un costo total que Baruja dividió en su rendición alegando que el excedente lo pagó de su “bolsillo”.

Baruja dijo que esta factura del Hotel Barceló Torre el Estado pagó solo 556,36 euros.
Baruja dijo que esta factura del Hotel Barceló Torre el Estado pagó solo 556,36 euros.

Según su declaración, el ministro costeó la diferencia del acompañante por un total de G. 9.369.254. Sin embargo, esta cifra guarda una estrecha similitud con los G. 9.078.008 que decidió no documentar. Casualmente, en las mismas fechas y destinos, se constató la presencia de su pareja, la periodista Susan Paradeda.

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Otra cuestión que refuerza la sospecha sobre el destino real del dinero es que Baruja declaró “cero” en gastos de alimentación, tasas y otros conceptos justificados durante los 11 días de estadía. Solo consignó transporte por G. 217.986.

Comitiva en otros hoteles

Un dato que acentúa la particularidad del caso Baruja es el contraste con su comitiva. El ministro viajó con seis funcionarios, quienes percibieron un viático de G. 32.415.814 cada uno. A diferencia del titular del MUVH, en estos casos no hubo devoluciones y se justificó solo el 80% del gasto mediante documentos, recurriendo a la normativa legal.

En su rendición de cuentas, el titular del MUVH consignó solo 405 euros como gastos suyos en el Gran Hotel Miramar. La factura es por 810 euros.
En su rendición de cuentas, el titular del MUVH consignó solo 405 euros como gastos suyos en el Gran Hotel Miramar. La factura es por 810 euros.

Los seis empleados públicos se alojaron en establecimientos de distinta categoría y precio, como los hoteles Quatro, Soho Boutique y Arya Stadium. Mientras la comitiva cumplía con la misión en estos hoteles, Baruja justificaba facturas de plazas dobles en hoteles de lujo, donde el monto no rendido es milimétricamente coincidente al costo del alojamiento de su acompañante.