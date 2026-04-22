Extranjeros rechazados por Estados Unidos pueden pedir refugio en Paraguay

Carlos Vera, director general de Asuntos Consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), negó que exista un secretismo en torno a la llegada a Paraguay de ciudadanos extranjeros rechazados en Estados Unidos y señaló que no se necesita una comunicación al Congreso.

“Este es un acuerdo de cooperación operativa; no requiere la intervención del Congreso para su aprobación. Es un memorándum de entendimiento. Sí hemos recibido solicitudes de información y hemos respondido a esas consultas”, señaló.

Vera recordó que el acuerdo migratorio de cooperación entre los gobiernos de Santiago Peña y Donald Trump fue firmado el pasado 19 de febrero y, en ese sentido, destacó que dentro de la colaboración que Paraguay ofrece en el marco de los Derechos Humanos apoyará el traslado ordenado y seguro de estas personas.

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“Nosotros, como firmantes de acuerdos de cooperación con organismos internacionales, en este caso la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) Ellos se encargarían de todo este proceso, desde la llegada, su estadía hasta su retorno final. No va a haber ninguna partida presupuestaria de parte del Gobierno para proceder en ese sentido”, explicó.

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Rechazados por EE.UU. pero refugiados en Paraguay

Carlos Vera explicó que los extranjeros que lleguen al país en el marco del acuerdo con los Estados Unidos no estarán en carácter de detenidos y permanecerán en un régimen de estancia transitoria, hospedados en un hotel céntrico, aunque añadió que estarán bajo monitoreo de la OIM que “se apoyará” en la Policía Nacional y la Dirección de Migraciones para garantizar el libre tránsito de estas personas hasta que puedan regresar a sus países.

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“Uno de los condicionamientos es que sean de habla hispana y no tengan antecedentes policiales. Estas personas son aquellas que en algún momento ingresaron a los Estados Unidos y su procedimiento administrativo en el tema migratorio no ha sido concluido o no va a concluir por haber violado las leyes migratorias (...) Entonces se canaliza esto de manera segura y Paraguay ofrece esta colaboración para garantizar los Derechos Humanos”, reiteró.

Reconoció que, durante ese lapso, los extranjeros eventualmente pueden pedir refugio en nuestro país, aunque para ello hay procedimientos establecidos por la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), como entrevistas y verificación de la información proveída por los solicitantes.

Añadió que, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) está realizando una guía de oportunidades y capacitaciones en el caso de que estas personas manifiesten su intención de quedarse en Paraguay.

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¿Cómo se controla quién viene?

El funcionario explicó que las personas vienen al país con sus documentos de origen, los cuales fueron previamente invalidados por Estados Unidos.

“La identidad va a permanecer como garantía de que la persona es realmente la que está viniendo, por eso uno de los requisitos que Migraciones exige es que tenga un documento de identidad de origen: pasaporte o cédula de identidad. Caso contrario, se analizará si tiene otro tipo de documento, pero con la potestad de rechazarlo”, dijo.

Vera dijo que los datos son proveídos por la Embajada de Estados Unidos con una antelación mínima de 72 horas y chequeados por Migraciones y la Policía Nacional. Añadió que el acuerdo condiciona la cantidad de extranjeros enviados, estableciendo un número de 25 personas por vuelo.