A La Gran 7-30
24 de abril de 2026 - 12:49

AUDIO: Basilio “Bachi” Núñez admite preocupación por caso Liseras y pide dictamen jurídico al Senado

Sesión plenaria del Senado
Sesión en el Senado para tratamiento del permiso de Hernán Rivas. En la foto el nuevo senador Carlos liseras dando abrazo al presidente del congreso Basilio Gustavo Núñez GiménezGustavo Machado