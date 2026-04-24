A La Gran 7-30
24 de abril de 2026 - 12:54

AUDIO: Deudas: Salud priorizará pago a pequeños proveedores, según ministra

El ministro Oscar Lovera y la ministra María Teresa Barán se reúnen con farmacéuticas en un ambiente institucional.
El ministro Oscar Lovera y la ministra María Teresa Barán se reúnen con farmacéuticas en un ambiente institucional.