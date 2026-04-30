A La Gran 7-30
30 de abril de 2026 a la - 12:43

AUDIO: IPS busca apoyo de sociedad científica para reabastecer más de 200 medicamentos en stock cero

Isaías Ricardo Fretes en suéter claro y gafas, frente a un micrófono, enfatizando su discurso en un entorno formal.
El Dr. Isaías Ricardo Fretes realizó una conferencia de prensa en el Palacio de López.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay