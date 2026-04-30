Sensación térmica de 8 °C y ola de frío: ¿desde cuándo?

El director de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, informó que se presentará un descenso de la temperatura para este fin de semana y una posterior incursión de aire frío persistente a partir de la siguiente.

Respecto al descenso térmico inmediato, para este sábado 2 y domingo 3 de mayo se aguarda el ingreso de un frente frío que dejará sensaciones térmicas de hasta 8 °C.

Según las proyecciones, el sábado se sentirá el descenso —aunque aún se calcula el valor exacto de la mínima—, mientras que el domingo se presentarían los valores más bajos de este sistema inicial.

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Oleada de frío desde el 9 de mayo

En paralelo, Mingo señaló que existe una probabilidad “bastante alta” de que se presente una oleada de frío desde el próximo viernes 8 de mayo.

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Explicó que este evento meteorológico se caracterizará por su persistencia, ya que se espera que la masa de aire frío se mantenga sobre el territorio desde el 8 hasta el 15 de mayo.

Lluvias para este jueves

En cuanto a las lluvias para el día de hoy, Mingo indicó que la zona de afectación se encuentra al este del departamento de Alto Paraguay, mientras que la región del Chaco continúa manteniendo acumulados importantes.

De acuerdo al titular de la DMH, para mañana, jornada de feriado, existe una alta probabilidad de calor y baja probabilidad de lluvias para las zonas ubicadas más al norte.

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No obstante, en los departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa se prevé un aumento de la nubosidad, por lo que no se descartan precipitaciones eventuales.