Clima en Paraguay: pronóstico de lluvias para hoy y el feriado

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos nublados y vientos variables.
Aunque no se esperan lluvias en la mayor parte del territorio paraguayo hoy, algunas zonas del norte sí podrían registrar precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas durante el trascurso de este jueves.
Las precipitaciones y tormentas se extenderían a zonas del sur y este del país mañana viernes y alcanzarían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Asunción, el sábado.
Temperatura sube hasta mañana
Las temperaturas van en aumento y este jueves se esperan máximas de 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 grados en el Chaco.
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Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 32 grados en la capital, pero volverían a descender el sábado, día en que la máxima sería de 26 grados en Asunción.