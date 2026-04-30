Exdirectivo y fundador de ueno Bank aparece como CEO de Nubicom en evento

Nubicom Paraguay SA reapareció en la escena pública internacional con la presentación formal de Osmar Coronel como su director ejecutivo (CEO). La participación se dio el pasado 6 de abril en España, durante un panel sobre despliegue de redes organizado por la multinacional japonesa Rakuten Symphony, en el marco del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurre mientras que en Paraguay, la empresa mantiene absoluto silencio luego de las investigaciones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las irregularidades documentadas en el proceso licitatorio del espectro de quinta generación y sobre sus avances de implementación en el mercado local.

Además, la filial de Nubicom en Paraguay viene estando en la mira pública por su nexo con el Grupo Vázquez, conglomerado ligado al entorno del presidente Santiago Peña.

Usarán “infraestructura” ajena

Durante el foro tecnológico el fundador de ueno Bank y exdirectivo de la entidad financiera expuso la estrategia comercial de la telefónica y reconoció las dificultades económicas del mercado local.

Además, el directivo ligada al entorno de Santiago Peña, pronosticó que Nubicom será el “único operador” con redes independientes de quinta generación (5G SA) en el país, facilitando servicios de baja latencia para automatizar industrias y conectar escuelas y hospitales.

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Para lograr estas metas el representante de la firma explicó que basarán su desarrollo en el modelo Open RAN. Esta tecnología o red de acceso de radio abierta es una arquitectura que apunta a la utilización de infraestructura y equipos de otras empresas ya presentes en el mercado.

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Al apoyarse en redes de terceros en lugar de instalar infraestructura física propia desde cero, la firma proyecta reducir de forma drástica sus gastos de capital iniciales. El modelo de negocios propuesto apunta a dejar de ver al 5G como un servicio tradicional para tratarlo como una plataforma de software que brinde acceso directo a seguros, servicios bancarios y comercio minorista.

Antecedentes de la adjudicación

La asunción de un exdirectivo de la entidad financiera ueno Bank en la jefatura de Nubicom Paraguay exhibe aún más el vínculo entre la empresa adjudicada con el grupo empresarial cercano a Santiago Peña.

Una investigación realizada por la CGR confirmó que la garantía de mantenimiento de oferta de la telefónica por 75.000 dólares fue emitida a su favor precisamente por ueno Bank en agosto del año pasado. Posteriormente, una investigación realizada por ABC reveló que la administración legal de filial de Nubicom en Paraguay fue asumida por directivos del Grupo Vázquez.

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La Contraloría General de la República también determinó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó la licencia a Nubicom Paraguay SA siendo que la firma entregó sus estatutos y balances con dos semanas de retraso respecto a la fecha tope fijada en el pliego de bases, lo cuál era motivo de directo rechazo.

La institución reguladora validó la experiencia de la empresa basándose en una simple declaración jurada, luego de que las autoridades argentinas se ampararan en el secreto estadístico ante las consultas formales sobre la cantidad real de abonados en el país vecino.

La auditoría también reveló que Conatel aplicó una interpretación financiera “favorable” al admitir la solvencia de la empresa, a pesar de que su patrimonio neto en el año 2024 era inferior a los 10 millones de dólares exigidos en el llamado.

Informe pendiente

La Contraloría General de la República (CGR) estuvo, hasta hace pocos días, ejecutando una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Conatel, con el objeto de revisar los avances de la licitación.

Al respecto, el presidente de la Conatel, Juan Carlos Duarte, confirmó que se encuentran monitoreando los avances en coordinación con la CGR. Agregó que los trabajos se desarrollan exitosamente y conforme a los plazos previstos en el pliego. Además, confirmó que hasta el momento no existió ninguna prórroga de plazos por parte de las empresas adjudicadas en este primer llamado de 5G (Nubicom y Claro).

Sobre la fecha de puesta operativa al público, Duarte indicó que la obligación de implementación inicialmente será para el servicio de telefonía, pero que los plazos para servicios como televisión dependerá de la operativa de las compañías.