Por un bache: cayó al río, salió por la ventana y llegó nadando a la orilla

Un automóvil se despistó en el acceso al puente del río Tebicuary, sobre la ruta PY08, en el distrito de José Leandro Oviedo, ayer. El coche terminó sumergido en el agua.

El único ocupante logró escapar de la cabina por la ventana, para posteriormente nadar hasta la orilla. Tras la intervención policial de la Comisaría 31ª de la zona, se constató que el mismo resultó ileso.

Fue identificado como Héctor Rafael Duarte Gómez (20), un suboficial ayudante de la Policía Nacional. Manifestó que, antes de ingresar al puente, intentó esquivar un bache y un desnivel que se encuentran en el sitio, lo que le hizo perder el control. Chocó contra la baranda de seguridad y cayó al costado del puente.

Agentes de la Patrulla Caminera de la estación ubicada en Yuty realizaron la intervención y sometieron al involucrado al alcotest, con resultado negativo, según manifestó el jefe de la comisaría local, comisario Felipe Vera.

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Circunstancias del siniestro

El suboficial Duarte sería oriundo de la ciudad de Paraguarí, pero presta servicio en la Comisaría 45 Jukyty, dependiente de la Dirección de Policía del departamento de Central.

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Según manifestó a los intervinientes, el mismo se encontraba en su día libre, por lo que fue a visitar a su pareja, quien reside en el distrito de General Artigas. En su retorno, habría sufrido el siniestro vial.

El auto fue retirado con una grúa, según detalló el jefe de la comisaría, y el episodio es considerado un siniestro vial, debido a que no hubo otros involucrados, según explicó.