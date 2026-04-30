A cuatro años de su boda, viuda de Pecci ruega respuestas para su hijo

En una fiesta memorable cuyas imágenes luego recorrieron el mundo, Claudia Aguilera y Marcelo Pecci se casaban un 30 de abril del 2022, sin imaginar siquiera que tendrían muy poco tiempo para disfrutar de esa nueva etapa. Apenas diez días después, el 10 de mayo, el fiscal contra el crimen organizado fue asesinado en Barú, Colombia.

“A veces pienso si uno tiene que seguir recordando y expresando, pero creo que sí vale la pena. Cuando pienso en el amor que me regaló Marcelo y todo lo que sentimos al elegirnos mutuamente, creo que vale la pena expandir ese sentimiento hacia el mundo”, expresó hoy Claudia en la radio Ñanduti.

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Relató que como viuda tuvo varias etapas de su proceso de duelo, pero hoy está enfocada en prepararse para enfrentar lo mismo con su hijo.

“Siempre tuve la incertidumbre de si uno puede volver a ser feliz después de tanto dolor, de tanta sangre, de tanta criminalidad, y hoy yo digo que sí. Pero voy a entrar en otra etapa como familia, en la que mi hijo me va a pedir explicaciones. Por eso yo ruego y suplico a la Justicia y a la Fiscalía, a Colombia, a Estados Unidos, a Italia, a todos esos países, a los investigadores que respetaron a Marcelo Pecci, que me ayuden para que en ese momento yo pueda tener todas las herramientas para decirle: ‘esto fue lo que pasó y esto logramos’“, expresó con la voz entrecortada.

Claudia agregó que hoy se encuentra en una etapa avanzada dentro de su proceso de duelo, pero que necesita encontrar respuestas sobre quién lo mandó a matar.

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“Hoy yo estoy segura de que tengo la fortaleza y la felicidad, una red de contención que me acompaña para ser feliz y lo soy, pero yo necesito tener la verdad para cuando mi hijo tenga que enfrentar ese momento”, señaló.

Un amor que trasciende

Claudia Aguilera recordó a su esposo con mucho amor y resaltó que considera importante seguir expresándolo, también pensando en que muchas personas estarán pasando por lo mismo.

“Pese a todo lo que nos pasó como familia, me siento en plenitud por el hombre fabuloso que me eligió, que permitió que le ame y me amó también. Hasta el último día de mi vida voy a recordar ese sentimiento que él me permitió y ese amor se transformó, trascendió y soy testimonio para hablar de ese sentimiento”, manifestó.

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Destacó que durante este proceso se rodeó de varias personas que pasaron por lo mismo, con viudas y viudos que la ayudaron a encontrar respuestas.

“El amor se transforma, hoy lo tengo como bandera, su ser, sus principios marcan mi vida día a día. Ese amor que me enseñó y que compartimos, voy a trasladarlo a la familia que hoy tengo que encarar”, reflexionó

Finalmente, recordó el día de su casamiento: “Lo recuerdo, fue un día demasiado feliz, tengo fotos de la fiesta... y de cómo lo recordamos. Mi amor, para Marcelo Pecci”, finalizó.