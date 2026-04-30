A La Gran 7-30
30 de abril de 2026 a la - 12:45

AUDIO: Regresan a sus países desde Paraguay un primer grupo de migrantes no admitidos por EE.UU.

Hombre en traje gris, con micrófono, habla en evento formal. Fondo con logotipo, ambiente interior y público ausente.
El ministro Marco Riquelme presenta el Investor Pass en un evento formal junto a Jorge Kronawetter, director de Migraciones.arcenio acuña rojas