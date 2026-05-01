A La Gran 7-30
01 de mayo de 2026 a la - 11:50

AUDIO: Banco Atlas: cuatro evidencias que desmontan la acusación de la Fiscalía

Abogado Rodrigo Yódice, representante de Urba Inmobiliaria.
Abogado Rodrigo Yódice, representante de Urba Inmobiliaria.Archivo