Montse Alliana “copió y pegó” su DD.JJ.: omitió que es universitaria, casada y su salario

En un clara mofa a la obligación de reportar sus bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), Montserrat Alliana Encina presentó una “calcada” declaración jurada de bienes el pasado 28 de abril, luego de presentar renuncia al cargo de “coordinadora de liquidación”, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Cámara de Diputados.En una clara mofa a la obligación de reportar sus bienes ante la Contraloría General de la República (CGR), Montserrat Alliana Encina presentó una “calcada” declaración jurada de bienes el pasado 28 de abril, luego de presentar su renuncia al cargo de “coordinadora de liquidación”, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Cámara de Diputados.

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La misma había sido ubicada en el cargo sin concurso por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, con un salario mensual de G. 18.274.300, cargo que ocupó hasta el 23 de abril pasado, cuando consignó su renuncia para “trabajar en el sector privado”.

Al ser una copia fiel de su declaración jurada presentada el 26 de octubre de 2023 al asumir el cargo, lo que llama la atención es más lo que omitió que lo que reportó.

Lo más significativo, ya que podría implicar la omisión dolosa de datos es su condición de casada, lo cual es de público conocimiento desde junio del año pasado cuando contrajo nupcias con Weldon Black.

Este dato es relevante ya que no consigna si la boda fue con separación de bienes o no, teniendo en cuenta también que Black tiene contratos de “asesor externo” con entes públicos como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

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Según la “exnepobaby”, desde octubre de 2023 hasta hace un par de días supuestamente no varió en nada su patrimonio, pese a que en su boda publicó una extensa y costosa lista de bodas.

Otro hecho burdo es que omitió su condición de supuesta egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma San Sebastián.

La misma, según registros del MEC, recibió su título universitario el 20 de diciembre de 2023, sin embargo también “olvidó” reportarlo ahora a su baja del cargo.

El título universitario incluso llegó a ponerse en cuestionamiento, ya que todo el clan Alliana tiene títulos de dicha universidad, incluido su padre Pedro Alliana y su madrastra, la diputada cartista Fabiana Souto.

Ni la hija del vicepresidente puestamente “está mejor”

Algo que perfectamente podría ser creíble para cualquier ciudadano “común” que claramente “no está mejor” en el gobierno de Santiago Peña, pero genera serias dudas en el caso del la hija del vicepresidente de la República y candidato a presidente para el 2028 por Honor Colorado, que es que reporta apenas G. 200.000 en su cuenta.

Pese a haber cobrado más de G 18 millones en salarios en Diputados durante el tiempo que estuvo en la función pública, la misma declara tener apenas una cuenta bancaria con ese irrisorio monto y no reporta montos en efectivo.

Supuestamente mantiene su vehículo Nissan Kick del año 2023, que es uno de los pocos vehículos que no se depreció con los años, ya que mantiene su valoración de G. 157.000.000.

Finalmente, también reporta las mismas deudas que hace dos años, que en total ascienden a G. 8.380.000 por deuda de tarjeta de crédito y un préstamo bancario.