A La Gran 7-30
01 de mayo de 2026 a la - 11:54

AUDIO: Día del Trabajador: “La economía de guerra no puede ser solo para los pobres”, dicen sectores sindicales

Manifestación por el día del trabajador
Protesta en frente al ministerio de economía. Sindicatos de trabajadores, docentes y estudiantesGustavo Machado