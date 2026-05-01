A La Gran 7-30
01 de mayo de 2026 a la - 11:46

AUDIO: Día del Trabajador: Samaniego pide “disculpas” por el “Gobierno colorado sin coloradismo”

(fotos nuevas de Lilian Samaniego y Efraín ALegre) De agodoy <agodoy@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 06-10-2025 16:42 06-10-2025
(fotos nuevas de Lilian Samaniego y Efraín ALegre) De agodoy <agodoy@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 06-10-2025 16:42 06-10-2025Gentileza