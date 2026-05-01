A La Gran 7-30
01 de mayo de 2026 a la - 11:59

AUDIO: Ypacaraí: fallido asalto armado generó pánico en Instituto Superior de Salud

Exterior del Centro Educativo Superior en Salud CES en Ypacaraí, con un coche patrulla y un automóvil estacionado.
Delincuentes armados intentaron asaltar el Centro Educativo Superior en Salud CES de Ypacaraí, pero fueron frustrados.Gentileza