A La Gran 7-30
05 de mayo de 2026 a la - 11:53

AUDIO: Modernización del transporte: proyectan renovar 1.000 buses para el 2028

Claudia Centurión con chaqueta beige frente a un micrófono y Emiliano Fernández en blazer oscuro al lado, en ambiente oficial.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay