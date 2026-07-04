“Es un penal de VAR”: el análisis de Gustavo Alfaro tras la polémica jugada que eliminó a Paraguay

La eliminación de Paraguay del Mundial de Norteamérica 2026 dejó un sabor amargo, no solo por el enorme esfuerzo defensivo ante Francia, sino por los detalles que definieron el encuentro en Filadelfia. En conferencia de prensa, el entrenador Gustavo Alfaro se refirió a la jugada clave del partido: la polémica infracción dentro del área de Diego Gómez sobre el atacante Désiré Doué, que terminó en el penal convertido por Kylian Mbappé.

La contradicción del árbitro y el llamado del VAR

Alfaro reveló que la apreciación del juez principal cambió de manera radical tras la intervención de la tecnología. La primera respuesta del árbitro en la cancha difería completamente de lo que se terminó cobrando minutos después. “El árbitro en su primera impresión dice que el jugador se tiró, que el jugador se había tirado buscando el contacto, como que se tropezó. Esa es la respuesta que da primero y después, al llamado del VAR, el VAR ratifica la sanción que había cobrado. Es un penal de VAR, es un penal de VAR”, explicó el director técnico guaraní.

La dificultad de la jugada ante un rival habilidoso

A pesar de la frustración por el desenlace, el entrenador prefirió mantener la cautela antes de emitir un juicio definitivo, aunque analizó la velocidad de la acción y las características del delantero francés que forzó la falta. “Obviamente que voy a ver con más profundidad, por eso no quiero extenderme mucho, pero a mí la sensación que me da desde la perspectiva que estoy mirando la jugada... Obviamente que Désiré Doué en el aire, porque es un jugador que es muy habilidoso, que vira la cintura, que resuelve mucho en espacio reducido”, argumentó el seleccionador albirrojo.

Para cerrar, Alfaro se puso en el lugar de su defensor, remarcando lo complejo que resulta evitar el contacto en este tipo de cierres al límite dentro del área. “La sensación que yo tengo es que la pierna estaba puesta, es muy difícil retirar la pierna. Si uno va al encuentro para rechazar la pelota y encuentra la pierna, entonces ahí sí creo que es penal. Pero son penales de VAR, contra eso no podemos hacer nada”, concluyó con resignación tras el cierre del camino mundialista.