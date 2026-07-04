El polémico desplante de Mbappé a Orlando Gill tras el agónico final ante Paraguay

El ajustado triunfo de la selección de Francia frente a Paraguay en el Mundial 2026 terminó salpicado por la polémica. Una vez concluido el dramático encuentro, una secuencia protagonizada por Kylian Mbappé se instaló rápidamente en el centro de la conversación digital, eclipsando por momentos el análisis estrictamente futbolístico.

Apenas el árbitro principal, el uzbeko Ilgiz Tantashev marcó el final del partido, el atacante del Real Madrid desató un eufórico festejo en el campo de juego que incluyó un polémico desaire hacia uno de los futbolistas paraguayos, el portero Orlando Gill a quien solo pudo vencer mediante la ejecución desde los doce pasos tras una infracción fabricada por Désiré Doué.

El momento del desaire en Filadelfia

Mientras Mbappé celebraba con efusividad la clasificación francesa tras el pitazo final, el arquero paraguayo Orlando Gill —quien minutos antes le había ahogado el grito de gol con una doble tapada monumental— se acercó respetuosamente con la mano extendida para cumplir con el saludo protocolar, un gesto de caballero tras caer ante la selección gala.

Sin embargo, el capitán de “Les Blues” no correspondió el gesto: continuó su camino sin detenerse, ignoró el apretón de manos del guardameta y elevó los gritos hacia la tribuna, por lo que el guardameta respondió arrojándole el esférico a su espalda. La acción, captada con total nitidez por la transmisión oficial, encendió el debate de inmediato entre quienes lo consideraron una provocación deliberada y aquellos que lo justificaron como una descarga de adrenalina.

Silbatazo final y PICANTE MOMENTO: ¡Mbappé festejó el triunfo francés en la cara de Gill y no aceptó el saludo del arquero de San Lorenzo!



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Un partido al límite: el origen de la tensión

El cruce al cierre del compromiso no fue casualidad. Mbappé venía de disputar un partido sumamente friccionado y marcado por los altercados. La estrategia defensiva de la Albirroja implicó un juego físico estricto, cortando los avances del astro francés con múltiples infracciones para neutralizar su velocidad.

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Esta presión constante a lo largo de los 90 minutos explica el clima de alta tensión con el que se llegó al pitazo final: un futbolista desgastado por el rigor de la marca paraguaya que terminó desahogándose de forma desmedida ante las cámaras.

Tendencia global en redes sociales

La viralización de las imágenes fue instantánea. El fuerte contraste entre la caballerosidad deportiva de Orlando Gill y la fría reacción de Mbappé convirtió al capitán de ‘Les Bleus’ en tendencia en redes sociales. La jugada ya no solo se discute en los paneles deportivos, sino que abrió una fuerte grieta entre los aficionados en el ecosistema digital.