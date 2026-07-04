El mensaje de Santiago Peña tras la eliminación de Paraguay del Mundial

Paraguay se eliminó de la Copa Mundial de Fútbol tras perder por un gol contra cero en el partido de octavos de final contra la selección de Francia a raíz de un penal en el minuto 70 del segundo tiempo.

Pese a la derrota, la afición destacó la entrega y sacrificio del equipo que jugó de igual a igual ante la última subcampeona del mundo.

El Presidente de la República, Santiago Peña, envió un mensaje reconociendo el esfuerzo del equipo albirrojo y celebrando la llegada hasta la instancia de octavos de final de un mundial tras haber clasificado después de 16 años.

“Son unos leones, guerreros hasta el último minuto. Lo dieron todo en la cancha y nos hicieron sentir orgullosos de ser paraguayos y eso lo sintió el mundo entero. Hoy, todo un país los aplaude y los espera con los brazos abiertos. Gracias por representar nuestra garra, nuestra pasión y el espíritu de un pueblo que nunca se rinde”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

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La campaña albirroja en el Mundial

El equipo dirigido por Alfaro tuvo un muy mal comienzo en la fase de grupos donde perdió 4 a 1 contra la selección anfitriona de Estados Unidos.

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Tras este partido, la selección nacional levantó cabeza y ganó por un gol contra cero a la selección de Turquía, lo que la dejó en zona de clasificación como mejor tercero para dieciseisavos de final.

Para cerrar la fase de grupos, la albirroja se enfrentó a Australia en un partido que se destacó por su tranquilidad y que terminó igualado en cero el marcador, ya que ambas selecciones tenían asegurados sus pases a la siguiente fase.

En dieciseisavos la Selección Paraguaya enfrentó a una selección alemana con grandes figuras destacadas. Inició ganando el partido y después Alemania lo empató, para después convertir otro gol más que sería anulado debido a una falta sobre el arquero destacado Orlando Gill. Tras no poder ninguna de las selecciones marcar en el tiempo suplementario, fueron a penales, donde tras atajadas del arquero paraguayo y con el gol de Canale, la albirroja quedó clasificada a octavos de final, donde finalmente fue eliminada por Francia.