A La Gran 7-30
12 de mayo de 2026 a la - 09:49

AUDIO: Sudamericana: exjueza denuncia que fueron estafados en “doctorado” impartido por Emiliano Rolón

Emiliano Rolón sonríe con cuatro magistrados en un ambiente formal, vistiendo camisas de colores claros y oscuros con corbatas.
Emiliano Rolón (d) posa junto a otros cuatro magistrados durante el curso de doctorado brindado por la Universidad Sudamericana, que según una denuncia estafó a jueces y abogados al no emitirles el título.ABC Color