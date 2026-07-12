Julián Álvarez rescata a una gris Argentina que enfrentará a Inglaterra en semifinales

Una genialidad de Julián Álvarez en el minuto 110 —su única aparición estelar en lo que va del Mundial— y un zarpazo final de Lautaro Martínez salvaron del abismo a una gris selección argentina. En un partido espeso y caótico, la Albiceleste destrabó la prórroga ante Suiza y sacó boleto para las semifinales, donde este miércoles protagonizará un choque de alto voltaje contra Inglaterra en Atlanta.

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El gol de la “Araña” premió la extrema confianza de Lionel Scaloni, quien lo mantuvo en el once titular a pesar de que su torneo venía marcado más por los rumores de su salida del Atlético de Madrid que por su juego. Pero los cracks aparecen cuando la pelota quema.

El VAR encendió la polémica

El encuentro marchaba plomizo y con Argentina dormida en los laureles. Suiza había castigado esa indolencia en el minuto 66, cuando Dan Ndoye firmó el 1-1 tras una gran pared con Ricardo Rodríguez, empatando un partido que Alexis Mac Allister había abierto temprano (minuto 10) con un cabezazo tras córner de Messi.

Con el empate, llegó el caos reglamentario. En el minuto 72, una dura entrada de Leandro Paredes parecía castigada con amarilla. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro portugués Joao Pinheiro para advertirle un error de identidad (una de las nuevas normas del Mundial). Tras revisar la pantalla, el colegiado le quitó la tarjeta a Paredes y se la mostró a Breel Embolo. Al ser la segunda del suizo, los helvéticos se quedaron con diez justo cuando mejor jugaban.

A pesar de contar con superioridad numérica durante casi media hora, Argentina entró en un letargo del que solo despertó gracias a las manos del arquero suizo, Gregor Kobel. El guardameta se vistió de héroe al tapar una volea agónica a Lisandro Martínez en el 98, estirando el drama de la campeona del mundo hasta el tiempo extra.

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Una apuesta al límite de Scaloni

Scaloni calcó el once que sufrió ante Egipto bajo la premisa de “no dar muestras de duda”. Sin embargo, el equipo se vio por momentos sin ritmo. Lionel Messi estuvo prácticamente inédito en la primera mitad y la Scaloneta confió demasiado en el despliegue físico de Julián Álvarez para presionar la salida suiza. Ya en la prórroga, el DT quemó las naves: juntó a Lautaro con Julián y sumó piernas frescas con Nico González, Thiago Almada y el ‘Flaco’ López ante una Suiza que plantó una muralla buscando los penales.

Cuando el fantasma de la definición desde los doce pasos ya sobrevolaba el estadio, apareció el Julián Álvarez que se cotiza en Europa. El delantero —pretendido por el Barcelona y por quien se rumorea que el Real Madrid llegó a ofrecer 150 millones— sacó un remate con rosca desde fuera del área, inalcanzable para Kobel. Con Suiza ya entregada, Lautaro Martínez puso el 3-1 definitivo en la última jugada de la prórroga. Argentina sufre, no convence desde el juego, pero ya está entre los cuatro mejores del mundo. Próxima parada: Inglaterra.

Ficha técnica:

Argentina (3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, minuto 85) , Cuti Romero (Nicolás Otamendi, minuto 106) , Lisandro Martínez, Nicolás Tiaglafico (Nico González, minuto 78) ; Leandro Paredes (José Manuel López, minuto 110) , Rodrigo de Paul (Lautaro Martínez, minuto 85) , Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, minuto 92) ; Lionel Messi y Julián Álvarez. Seleccionador: Lionel Scaloni.

Suiza (1): Gregor Kobel; Deni Zakaria (Ardam Jashari, minuto 97) , Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez (Comert, minuto 96) ; Remo Freuler (Ruben Vargas, minuto 115) , Granit Xhaka; Fabian Rieder (Muheim, minuto 88) , Djibrill Sow (Widmer, minuto 87) , Dan Ndoye (Zeki Amdouni, minuto 87) ; Breel Embolo. Seleccionador: Murat Yakin.

Goles: 1-0: minuto 9: Mac Allister. 1-1 minuto 66: Ndoye. 2-1.minuto 112: Julián Álvarez. 3-1. minuto 122: Lautaro Martínez.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal) . Expulsó al suizo Embolo por doble amonestación (minutos 44 y 72) . La segunda a instancias del VAR después de que hubiese amonestado al argentino Paredes y le avisasen de que, en realidad, era amarilla para el delantero suizo por fingir. Amonestó a los argentinos Thiago Almada, Lautaro Martínez y José Manuel López.

Incidencias: Partido de los cuartos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio Arrowhead de Kansas City ante 69.045 espectadores. Se guardó un minuto de silencio, que no fue respetado por algunos ‘bombos’ argentinos, por el fallecimiento de Jayden Adams, de 25 años, que disputó con Sudáfrica los tres partidos de la primera fase. Argentina lució brazaletes negros en memoria del exinternacional Antonio Rattin, que falleció este sábado a los 89 años.