Policías “gatillo fácil” mataron por error a un joven en Alberdi

El fatídico procedimiento de la Policía Nacional (PN) se ejecutó aproximadamente a las 05:20 de hoy domingo 12 de julio, en el kilómetro 88 de la Ruta PY19, a la altura de la compañía Acevedo Cue, distrito de Alberdi, departamento de Ñeembucú.

La víctima fatal fue identificada como Federick Nahuel Cáceres Sosa, de 22 años, quien manejaba un automóvil Toyota Allion blanco, con chapa AAHI 110.

El informe oficial dice que los personales de la División de Apoyo Táctico (fuerzas especiales) estaban realizando un rastrillaje en la zona en busca de los cuatro a cinco asaltantes que seguirían escondidos en los montes de esa región tras el enfrentamiento del viernes último, en el que murió uno de los supuestos delincuentes, que resultó ser el policía Richar Cáceres Ojeda, de 39 años.

De acuerdo con la versión oficial, los policías vieron que un automóvil se acercaba hacia su posición, por lo que le hicieron la señal de pare, pero supuestamente el conductor desobedeció e incluso intentó atropellar a los intervinientes.

Ante esta situación, se desató una persecución en la que los policías directamente abrieron fuego contra el automóvil blanco, hiriendo a su chofer, quien perdió el control del vehículo y cayó a un costado de la ruta, donde se produjo su deceso.

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Recién después de tener dominada la situación, los policías se percataron de que habían matado probablemente a un inocente, al que confundieron con los asaltantes que el miércoles de noche atacaron el supermercado Liz 2 de Alberdi.

Según datos de la Comandancia de la Policía, la orden que recibió la directora de Policía de Ñeembucú, comisario general inspector Martina Ramona Trinidad Ortellado, es detener a todos los intervinientes, que serían 12 en total, sacarles sus armas de fuego y tomarles muestras de residuos en manos para después determinar quién o quiénes efectuaron los disparos mortales.

El fiscal del caso es Diego Benítez.